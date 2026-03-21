消火器が盗まれ、再設置が検討されている黍殻避難小屋＝８日、相模原市緑区神奈川県の丹沢大山国定公園内の避難小屋や休憩所に設置された消火器が近年、何者かに盗まれる被害が続いている。管理する県は県警に盗難届を提出したが、再設置した後に再び被害に遭ったケースもあるという。登山者の命を守るため、山深い場所にある無人の施設だけに、担当者は「誰が何の目的で盗み出すのか。謎だらけでさっぱり分からない」と対策に頭