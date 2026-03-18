お笑い芸人のあばれる君が１７日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。山岳部でインターハイに出場したといい、その競技内容を説明。スタジオを驚かせた。あばれる君は高校時代は山岳部。インターハイがあったといい、どうやって競うのか？という質問に詳細を答えた。まずは１００点の減点方式で「山の中に審判が隠れている。赤いチェックシャツ着てるんで丸見えなんですけど」と笑わせると「歩いていて疲れた表情