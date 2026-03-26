「カジュアルコーデといえばデニムパンツ」が定番になってしまっているなら、【グローバルワーク】のワイドパンツを新たな選択肢として試してみて。キレイ見えを狙えるワイドなチノパンや、たっぷりシルエットが印象的なスウェットパンツなど、どこか雰囲気のある、おしゃれさんに見せてくれそうなカジュアルパンツが展開中。お手本コーデとともに、大人のパンツ選びのキーポイントを紹介します。