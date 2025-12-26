闘病の経過や思いを語るうーたんさん／本人提供まいどなニュース

21歳女性 プロポーズの2日後にステージ4の希少がんと判明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 数年前から首や顔の痛みに悩まされていたという21歳女性
  • 恋人からプロポーズを受けた2日後に、ステージ4の希少がんと診断されたそう
  • 恋人には大泣きしながら事実を伝えたといい、本当に苦しかったと振り返った
