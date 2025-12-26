戦争で延期されているウクライナ大統領選挙が今後実施された場合、ワレリー・ザルジニー前軍総司令官が、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領を大差でおさえるという世論調査結果が24日（現地時間）、公開された。この日公開された調査によると、ウクライナの世論調査機関SOCISが成人2000人を対象に対面調査を行った結果、1回目の投票ではゼレンスキー氏が22％、ザルジニー氏が21％をそれぞれ得て、決選投票に進むことが予想された