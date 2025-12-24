私はメグミ（30代）。会社に勤めながらひとり暮らしをしています。独身です。私は昔、同級生の男子からひどいいじめを受けたせいでずっと男性がこわく、仕事でやり取りをしなければならないときはずっと気持ちに蓋をしてきました。そんな中、コウタロウさん（40代）と出会います。妻子がいることははじめから知っていましたが、他の男性とは違う安心感に惹かれてしまって、コウタロウさんも私の気持ちにこたえてくれました。奥さま