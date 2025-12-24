国会議事堂2025年度に期限を迎える赤字国債の発行に必要な特例法について、政府が26年度から5年間の延長を検討していることが24日、分かった。税収だけでは社会保障費などの政策経費を賄えず、財源不足を補うために借金である国債発行が欠かせないためだ。来年の通常国会に法案を提出する。参院は少数与党だが、野党の国民民主党の玉木雄一郎代表は法案の成立に協力する意向を示している。財政法では、公共事業などに充てる