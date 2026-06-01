普段、Web広告やテレビCMなどで「いまだけ〇〇ポイントプレゼント！」といった宣伝文句を目にしたことはありませんか？節約の観点から、こうしたポイントを貯める“ポイ活”にいそしむ人も少なくありません。しかし、12万部超えのベストセラー『節約の王道』の著者である林望氏は、「ポイントプレゼントは撒き餌のようなもの」と警告します。その真意と、林氏がスマホアプリを入れない理由を見ていきましょう。林氏の新著『節約