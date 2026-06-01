５月３１日の日本ダービーで２着だったパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）が膝を骨折していることが１日、分かった。キャロットクラブがホームページで発表した。レース後、美浦トレセンに帰厩したところ、ハ行を確認。球節にも張りが見られたため、１日朝に検査を行ったところ判明した。詳細な診断結果に関しては後日になる見込み。同馬は昨秋の東京スポーツ杯２歳Ｓで重賞初制覇。皐月賞は１４着と