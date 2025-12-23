各球団が来季に向けての様々な動きを見せているなかで、巨人は、多くの話題を集めている。巨人は、10月22日に岡本和真がポスティングシステムでのメジャー移籍を容認する方針を発表。長く活躍してきた主砲の移籍は、チームにとって大きな痛手であるが、これは今オフの混乱の序章にすぎなかった。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】女性タレントの「プロ野球始球式」名場面集やる気がないなら来なくていい10月28日には桑田