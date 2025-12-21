お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める21日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃ（35）が19日に公式YouTubeチャンネルを更新し“バキ童”を卒業、また彼女ができたと報告した件について言及した。リスナーからこの件をネタにした投稿が届くと、有吉は「ウワサには聞いてたけど、こんなに登録者数（199万人）がいたんだ。これ