２５日の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜・午後７時）の２時間生放送ＳＰで、出演者が結婚をサプライズ発表することが明らかになった。出演するお笑いコンビ「トム・ブラウン」がこの日、同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に生出演。布川ひろきが「なんと今夜、出演者の誰かが、結婚発表します」と番組内容を明かすと、スタジオは「え〜！」と騒然となった。布川は「一体誰なんでしょうか？僕は結