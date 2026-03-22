お笑いタレント有吉弘行（51）が22日、JFN系「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）にパーソナリティーとして生出演し、ワークライフバランスについて語った。立ち食いそばチェーンの「名代富士そば」が九州に進出するというニュースに触れ、「よく行ったけど、最近行かないな」と寂しげにポツリ。「もう子供がぐちゃっと食ってる朝飯を適当に食ったりとか。さっと仕事帰りにそば食おうかな、みたいなのがなくな