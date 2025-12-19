Windows Centralは2025年12月17日(現地時間)、「You can now lock Windows 11 from Android remotely, send files to PC, share clipboard, mirror screen, and more」において、Android端末からWindows PCのリモートロックが可能になったほか、ファイル送信やクリップボードの共有も可能になったと伝えた。これらの機能は最近のAndroid版「Link to Windows」アプリの大型アップデートで利用できるようになったという。Windows 11