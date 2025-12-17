フジテレビ夕方の報道番組「Live News イット！」が来春リニューアル。それに伴い、青井実キャスター（44）が降板することが報道された。その理由とは――。＊＊＊【写真を見る】青井アナの奥さんもアナウンサー「ワールドビジネスサテライト」も担当した超美人アナそもそもNHKの局アナだった青井アナがフリーになって「イット」のキャスターに収まったのは2024年4月。「明るく爽やかで安定感を併せ持つ」ことが起用の理由