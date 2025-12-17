止まらぬ連続攻撃だった。KADOKAWAサクラナイツの渋川難波（協会）が12月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ6回、放銃0回の完璧なスタッツで、7万点超えの大トップを持ち帰った。【映像】渋川難波、ライバルの心を砕く一撃 強烈すぎた親跳満当試合は起家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、渋川、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）の並びでスタート。