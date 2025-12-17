12月15日の正午すぎ、東京都港区赤坂6丁目のビルで「建物の3階で非常ベルが鳴っている」と119番通報があった。東京消防庁の隊員や警視庁の警察官が駆け付けると5階建てのサウナ店「SAUNATIGER」の3階個室で火災が発生し、サウナ室の座る部分などが焼けていた。さらに利用客と見られる30歳代の夫婦がサウナ室の出入り口付近で折り重なるように倒れていた。＊＊＊【写真】ラグジュアリー感が漂うHPに「深くお詫び申し上げます」