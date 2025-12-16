12月15日、モデルで女優の古畑星夏が自身のInstagramストーリーズを更新。《私事で恐縮ではございますがこのたび離婚いたしましたことをご報告させていただきます》と報告した。古畑は現在29歳。2009年、ファッション雑誌『ニコラ』（新潮社）のオーディションでグランプリを獲得し、専属モデルとしてデビューした。「2013年の卒業後は集英社の『Seventeen』専属モデルとなり、2017年からは『ViVi』に移籍して6年間活躍。2024年