アイアン部門はトップ3を『ゼクシオ14シリーズ』が独占した。11月22日の発売から約3週間が経過したが、その勢いは落ちていない。さらに12月6日に『ゼクシオ14 レディス』が発売されると、いきなり1位を獲得。レディスモデルが全体の1位になるのは異例のこと。『ゼクシオ14 レディス』の人気についてPGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。【写真】『スリクソンZXi5』によく似た『ゼクシオ14』の