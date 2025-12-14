〈「『車の改造は普通のこと』という環境で育ってきました」…令和に“シャコタン高級車”のチームを結成した男性が明かす“活動”に対するヤバすぎる熱意〉から続く令和の改造車チームとして、一部界隈で絶大な支持を誇る匿名集団。なんとその正体は、「SNSでの発信」を活動の主軸とする若者たちだった。30万人以上のフォロワーを抱えるそのTikTokアカウントには、素人とは思えないほど巧みに編集された短尺動画が並ぶ。【画像