１３日のＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」では、高市早苗首相の台湾発言に中国が猛反発し、中国軍が自衛隊機にレーダー照射してきた問題などを特集した。中国機のレーダー照射を未明会見を開いて公表し、抗議を行うなど中国側と対決している小泉進次郎防衛大臣について、番組に解説役で出演したジャーナリスト福島香織氏は「小泉大臣の対応なんですけど、私まさか、こんなまともな大臣になるとは。セクシ