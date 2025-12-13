女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する日本テレビ系『女芸人No.1決定戦THE W 2025』が、13日に放送された（後7：00）。過去最多エントリー数1044組の中から、ニッチェが9代目王者に輝き、賞金1000万円と『日テレ人気番組出演権』『冠特番』などの副賞を獲得した。【写真】これで優勝を決めた！2本目のネタ写真江上敬子（41）と近藤くみこ（42）からなる同コンビは、2005年結成で芸歴21年目、マセキ芸能社所属