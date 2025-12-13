¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ý±Ê°¦¤¬12·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿Åß¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤­¡×20ºÐÈþ½÷¡Ö¿´Â¡ÂÇ¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¡×¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¢¡»³¸ý±Ê°¦¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«Åß¥³¡¼¥ÇÈäÏª»³¸ý¤Ï¡Ö¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤ËÍ§Ã£¤È¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ü¥¢ÁÇºà¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¢