K-1 GENKI 2026格闘技K-1の「K-1 GENKI 2026」が11日、東京・代々木競技場第二体育館で開催され、女子フライ級で木村萌那（K-1ジム目黒TEAM TIGER）がチェ・ウンジ（韓国）に3-0の判定勝ちを収めた。プロ転向後4戦全勝（2KO）の25歳は、独特な戦闘スタイルがネット上の海外ファンの間でも話題を呼んでいる。ピンクの衣装でリングに上がった木村。足をあげた状態で相手に対峙し、自在に蹴りを繰り出して幾度となく顔面を強打し