JR秋葉原駅の山手線ホームで、刃物で切り付けられたとみられる人を搬送する消防隊員ら（右）＝昨年1月JR山手線外回りの御徒町―秋葉原を走行中の電車内で2024年1月、乗客5人を包丁で刺すなどして負傷させたとして、殺人未遂や銃刀法違反の罪に問われた無職小野真紀被告（27）の裁判員裁判で、東京地裁は12日、懲役12年（求刑同18年）の判決を言い渡した。弁護側は心神喪失状態だったとして無罪を主張していた。新井紅亜礼裁判