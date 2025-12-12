気象庁は、午前11時44分に青森県東方沖で起きた地震について、8日の地震活動域で発生した地震としたうえで、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の対象の地震ではないと明らかにしました。【映像】最大震度4を観測した現地の様子今回の地震はマグニチュード6.7で、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」で警戒を呼びかけるマグニチュード8クラスの地震ではないとしています。また津波注意報を発表している地域では、解除される