ファミリーマートにて、パンの購入で『ポケモンフレンダ』の「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを開催。パンを3個購入することで、オリジナルデザインの「メガボーマンダ」「メガメタグロス」の「スペシャルフレンダピック」がもらえます☆ ファミリーマート『ポケモンフレンダ』キャンペーン キャンペーン期間：2025年12月16日（火）AM10:00~12月29日（月）※景品が無くなり次第終了対象商品：