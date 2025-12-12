ファミリーマートにて、パンの購入で『ポケモンフレンダ』の「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを開催。

パンを3個購入することで、オリジナルデザインの「メガボーマンダ」「メガメタグロス」の「スペシャルフレンダピック」がもらえます☆

ファミリーマート『ポケモンフレンダ』キャンペーン

キャンペーン期間：2025年12月16日（火）AM10:00~12月29日（月）※景品が無くなり次第終了

対象商品：パン全品

開催店舗：全国のファミリーマート約16,400店舗 ※一部対象外の店舗があります

ポケモンとバトルをしてポケモンを捕まえ、筐体から配出される「フレンダピック」を集める最新のキッズアミューズメントマシン『ポケモンフレンダ』

1台で2人のプレイヤーが遊べる「ツイン筐体」が特長で、隣同士の画面が繋がる「タッグプレイ」（同時プレイ）発生時には、筐体の上部と中央部に搭載された2台の大型モニターによる大迫力のバトルを楽しむことができます。

さらに、中央部（プレイヤーの手元側）のモニターにはタッチパネルを導入しており、ゲーム映像の動きと画面に触れる操作アクションが連動することで、直感的で没入感のある遊びを体験できます。

そんな『ポケモンフレンダ』の「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを、ファミリーマートにて開催！

期間中、対象のパンを3個購入で「スペシャルフレンダピック」の「ボーマンダ（メガボーマンダ）」と

「メタグロス（メガメタグロス）」のいずれか1個がもらえます。

それぞれ描き下ろしデザインで、『ポケモンフレンダ』にセットすることで、それぞれのポケモンがゲームに登場。

さらに、ゲーム内のミニゲームをプレイして成功すると「メガシンカ」した強いすがたで遊ぶことができます。

パン3個の購入でオリジナルデザインの「メガボーマンダ」「メガメタグロス」の「スペシャルフレンダピック」がもらえるスペシャル企画。

ファミリーマートにて2025年12月16日より開催される『ポケモンフレンダ』キャンペーンの紹介でした☆

