パンを3個買うと景品がもらえる！ファミリーマート『ポケモンフレンダ』キャンペーン
ファミリーマートにて、パンの購入で『ポケモンフレンダ』の「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを開催。
パンを3個購入することで、オリジナルデザインの「メガボーマンダ」「メガメタグロス」の「スペシャルフレンダピック」がもらえます☆
ファミリーマート『ポケモンフレンダ』キャンペーン
キャンペーン期間：2025年12月16日（火）AM10:00~12月29日（月）※景品が無くなり次第終了
対象商品：パン全品
開催店舗：全国のファミリーマート約16,400店舗 ※一部対象外の店舗があります
ポケモンとバトルをしてポケモンを捕まえ、筐体から配出される「フレンダピック」を集める最新のキッズアミューズメントマシン『ポケモンフレンダ』
1台で2人のプレイヤーが遊べる「ツイン筐体」が特長で、隣同士の画面が繋がる「タッグプレイ」（同時プレイ）発生時には、筐体の上部と中央部に搭載された2台の大型モニターによる大迫力のバトルを楽しむことができます。
さらに、中央部（プレイヤーの手元側）のモニターにはタッチパネルを導入しており、ゲーム映像の動きと画面に触れる操作アクションが連動することで、直感的で没入感のある遊びを体験できます。
そんな『ポケモンフレンダ』の「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを、ファミリーマートにて開催！
期間中、対象のパンを3個購入で「スペシャルフレンダピック」の「ボーマンダ（メガボーマンダ）」と
「メタグロス（メガメタグロス）」のいずれか1個がもらえます。
それぞれ描き下ろしデザインで、『ポケモンフレンダ』にセットすることで、それぞれのポケモンがゲームに登場。
さらに、ゲーム内のミニゲームをプレイして成功すると「メガシンカ」した強いすがたで遊ぶことができます。
パン3個の購入でオリジナルデザインの「メガボーマンダ」「メガメタグロス」の「スペシャルフレンダピック」がもらえるスペシャル企画。
ファミリーマートにて2025年12月16日より開催される『ポケモンフレンダ』キャンペーンの紹介でした☆
©2024 Pokémon. ©1995‐2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
