放送まで3週間を切った『第76回NHK紅白歌合戦』。11月に出場歌手が一斉に発表になったのち、12月に入ると追加出場の歌手が続々と発表されている。追加出場が発表されたのは、RADWIMPS、SixTONES、back numberの3組。なかでもSixTONESは、当初は「NHKのオファーを断った」とも一部で報じられていただけに追加出場には驚いたファンも少なくなかった。「11月の発表の時点では、STARO ENTERTAINMENTからの出場はKing＆Princeのみ。出場