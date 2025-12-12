２０２６年北中米Ｗ杯のチケットの価格が高騰したのを受けて、ファン団体「フットボール・サポーターズ・ヨーロッパ」（ＦＳＥ）が国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に対して「販売中止」を求めた。Ｗ杯の対戦国や試合会場が決まり、再びチケットの申し込みが１１日（日本時間１２日）に開始。今回販売予定のチケット価格も発表となり、各種チケットが大幅?値上げ?となり、決勝戦の最低価格は４１８５ドル（約６４万９０００円）と