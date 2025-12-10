10日の衆院予算委員会で立憲民主党の奥野総一郎議員が黄川田仁志国務大臣に“ツッコミ”を入れ、議場内に笑いが起きた。【映像】ツッコミ炸裂→国会で笑いの瞬間（実際の様子）奥野議員は「重点支援地方交付金、推奨事業メニューの意味合いですけども、どこまでできるかということなのですが、食料品に使うという条件で現金給付をした場合は特別加算枠としてできるのでしょうか？」と質問。これに黄川田大臣は「食料品の物価