ニックス―マジック戦米プロバスケットボール（NBA）の試合で一触即発の珍事が話題を呼んでいる。7日（日本時間8日）、ニックスが本拠地でマジックと対戦。倒れた相手への行動にファンは困惑している。ニックスが91-80でリードする第4クォーター残り6分15秒。ニックスの速攻からアヌノビーがシュートを放とうとするも守備に阻まれゴール下に倒れ込んだ。こぼれたボールをマジックのベインが拾うと、エンドライン外にいたアヌノ