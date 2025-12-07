◇カーリング世界最終予選 日本8-4アメリカ(日本時間6日、カナダ)ミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選が6日に始まり、女子日本代表のフォルティウスが初戦でアメリカに8-4で勝利。第5エンド中にハプニングが起こり、試合が中断する場面がありました。第4エンド終了時点で4-2とリードした日本。アメリカが第5エンドの最終ショット時点で、日本のストーンがナンバー1の位置をマークします。その後アメリカ