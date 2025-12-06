相次ぐ補強でうっすらと首筋が寒くなるーー。ドジャースが村上宗隆獲得へ前のめりか？ 大谷翔平が「日本人選手が増えるかも」と意味深発言西武は5日、日本ハムからFA宣言した石井一成（31）の獲得を発表。前DeNAの桑原将志に続いて、球団史上初となる同一年に2人目のFA選手を引き入れた。ポスティングで今井達也、郄橋光成を“放出”する一方、チーム再建に懸ける球団の熱意はすさまじく、石井は今季年俸4000万円なが