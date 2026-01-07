ソフトバンクから移籍2年目で育成契約に…背番号は「67」から「120」となった西武・野村大樹内野手が「捕手」として育成選手契約を結んだ。ソフトバンクから移籍2年目の昨季は、7月に腰の手術を受けた影響もあり1軍出場は13試合で打率.171、2打点。11月末の契約更改では320万円減の1200万円となり、背番号を「67」から「120」に変更しての再出発となった。野村は「今はキャッチャーとしての比重が大きい。小中高はキャッチャー