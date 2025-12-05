フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）が、涙ながらに悔しい気持ちを吐露した。グランプリ（ＧＰ）ファイナル２日目（５日、愛知・ＩＧアリーナ）のショートプログラム（ＳＰ）は冒頭のルッツで回転が抜ける痛恨のミス。その後のジャンプは成功させたが、合計６９・４０点で５位発進となった。演技後には「なかなか練習でもミスしないところでミスが出てしまった。プレッシャーという