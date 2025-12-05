今年6月、保険会社から事故調査などを委託されている会社がランサムウェアによるサイバー攻撃を受けた問題で、5日、被害を受けた審調社が社内調査結果を公表しました。漏洩したのは委託を受けた保険会社の顧客の個人情報などでその件数はおよそ10万2700件でした。氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・メールアドレスなどが含まれているということです。ただ、現時点では、これらを悪用されるなどの二次被害は確認されていないと