急速に広がり続けるライブ配信の世界。その最前線で視聴者の心をつかみ、日々、新しいコミュニティをつくり出しているのがライバーたちです。今回は、1万人以上が所属している大手ライバー事務所「StockForce」で日々配信に挑む、かおっぴさんとよもぎ ひなさんにインタビューを実施。今後の目標やプライベートについてお話を伺いました。StockForce所属ライバー かおっぴさん＆よもぎ ひなさんに直撃♡美人百花コンテストで