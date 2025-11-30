急速に広がり続けるライブ配信の世界。その最前線で視聴者の心をつかみ、日々、新しいコミュニティをつくり出しているのがライバーたちです。今回は、1万人以上が所属している大手ライバー事務所「StockForce」で日々配信に挑む、かおっぴさんとよもぎ ひなさんにインタビューを実施。今後の目標やプライベートについてお話を伺いました。

StockForce所属ライバー かおっぴさん＆よもぎ ひなさんに直撃♡

美人百花コンテストで優勝したかおっぴさん 出典: 美人百花.com

ーーライブ配信をやってみてどうでしたか？

「この年齢で未知の世界に足を踏み入れることは戸惑ったし、大きな挑戦だったけれど、美人百花の雑誌の占いに『新しいことにチャレンジしよう』と書いてあったので挑戦してみました。たくさん悩んだこともあったけれど、私には素敵なリスナーさんがたくさんいるので、自然と優勝が夢ではなく確信に変わっていきました」（かおっぴさん）

「人生観が変わり、生き方、考え方も変えてもらえる世界でした。新しい自分も発見でき、一歩の挑戦がこんなに広がることに感動しました。いろいろな人とたくさん関わることができる配信は楽しく、人とのつながりや絆も感じられ、SNSで応援してもらえるうれしさを知りました。大変だったことも含めすべてが大切な思い出です」（よもぎ ひなさん）

よもぎ ひなさん。モデルや芸能界に憧れがあり、勇気を持って挑戦！ 趣味は、絵画、お菓子作り、コスプレ、旅行、球技、アニメ鑑賞など。 出典: 美人百花.com

ーーライブ配信を通じて今後やってみたいことを教えてください

「まずは新人王！ 今回リーグで上位に入らせてもらったんですけれど、来年度の新人王では3位以内を目指したい！ もっといろいろな人に私を知ってほしいし、TikTok以外での外の世界にも出ていきたいです」（かおっぴさん）

「家庭の事情で、このアカウントでの活動はできなくなるのですが、挑戦することの大切さを知ったので、次はイラストの世界でがんばってみたいと思っています」（よもぎ ひなさん）

出典: 美人百花.com

ーー好きなファッションの系統を教えてください

「気分によってその日の性格が変わるので、オールブラックのかっこいい服から今回みたいなオフィスフェミニン服までいろいろと着ます。女性は服やメイクによってさまざまな自分に変身できるので、めいっぱいファッションを楽しんでいます。寒色、モノトーンの服なら何でもこいって感じです。奇抜な服も大好き！」（かおっぴさん）

「大人可愛い。フェミニンな服が好きです♡」（よもぎ ひなさん）

出典: 美人百花.com

ーー毎日やっている美容ルーティンを教えてください。

「小学5年生くらいから毎日湯船で長風呂しています。おかげで肌は歳の割に結構ほめられます。あと、毎日ストレスをためないこと！ 今日あったイヤなことは全部リスナーさんに話してストレスを発散しています（笑）」（かおっぴさん）

「家庭用エステ。自分なりに内面から磨くことも心がけてます。流行より好きなもの、似合うものを大切にしています」（よもぎ ひなさん）