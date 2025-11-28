ラクオリア創薬はストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の９０４円に買われた。２７日の取引終了後、子会社のファイメクスがアステラス製薬と取り組む共同研究について、新規標的を２つ追加することで合意し一時金４億円を受領することになったと発表しており、材料視した買いが集まっている。両社は２０２２年に共同研究契約を締結し、がんを標的疾患として複数の標的を対象とした標的タンパク質分解誘導剤を探索してきた