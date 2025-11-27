ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「我が国の女王に…」ディズニーシーでのハプニングにキャストが神対… 東京ディズニーシー 神対応 X（Twitter）で話題 まいどなニュース 「我が国の女王に…」ディズニーシーでのハプニングにキャストが神対応 2025年11月27日 11時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京ディズニーシーで「アナと雪の女王」の女王アナの仮装をした来園者 レストランで「完璧な女王対応」を受けたとXで報告し、注目を集めた 記事では、来園者が「魔法にかけられた」ような体験を詳しく明かしている 記事を読む おすすめ記事 電撃婚の親友コンビ、百田夏菜子＆朝日奈央がクリスマスディズニー満喫「仲良し奥様」「キラキラ」「「えぐーーーーーーい」 2025年11月23日 6時2分 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』なりきり玩具仕様の「マジカルペン」が登場 2025年11月21日 23時30分 【劇団四季】初のディズニー作品『美女と野獣』日本上演30周年 特別カーテンコールで歌唱披露 2025年11月24日 22時5分 『ツイステッドワンダーランド』ハーツラビュル寮のマジカルペンが登場! 2025年11月21日 12時14分 【ディズニーストア】『ズートピア2』からインスパイアされたコレクションに注目！ 2025年11月26日 21時10分