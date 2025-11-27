濃厚な甘さと酸味のバランスが特徴で贈答品として人気のハウスデコポンとハウス美娘が出荷シーズンを迎え、初競りが行われました。 【写真を見る】ハウスデコポンとハウス美娘の初競り例年並みの価格で取り引き大分 ハウスデコポンとハウス美娘は、大分県杵築市や津久見市の特産品です。出荷シーズンを迎え、大分市公設地方卸売市場で初競り式が行われました。 ハウスデコポンは1キロ当たり1170円、美娘は1406