アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス近くで27日午後、銃撃事件があり、州兵2人が撃たれました。地元のメディアなどによりますと、首都ワシントンのホワイトハウス近くで銃撃事件があり、州兵2人が撃たれました。州兵の2人は病院に搬送され、そのうち1人は重体と伝えています。容疑者は2人いて、うち1人は確保されているということです。トランプ大統領は南部フロリダ州に滞在しており不在でした。地元の捜査当局が詳しい状況