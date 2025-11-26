人手不足で業務が集中し、限界を迎えた30歳の営業主任。部下に指示を出すだけで18時前に退社する上司、再三の業務改善提案も無視され続け、ついに退職を決意する。しかし、ただ辞めるだけでは気が済まない。彼がとった行動とはーー。近年注目される「リベンジ退職」の実態、起きやすい職場の特徴などを、事例をもとに社会保険労務士の木村政美氏が解説する。本記事の登場人物A川さん：30歳。 大学卒業後、中規模飲料メーカーの甲社