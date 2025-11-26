サーティワンとゴディバが贈る、冬だけのプレミアムなコラボレーション「Chocolate Xmas -チョコレートクリスマス-」が今年も登場。2025年11月28日から12月26日までの期間限定で、特別監修フレーバーや贅沢なサンデー、持ち帰り用ボックスなど華やかなメニューが勢ぞろいします。チョコレートの魅力を存分に味わえるラインナップは、大切な人とのひとときをより甘く彩ってくれそ