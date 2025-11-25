2025年12月1日から、これまで使われてきた健康保険証は原則として廃止され、「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」での受診に切り替わります。 「資格確認書があれば問題なく受診できるはず」と考える人も多いかも知れませんが、実際には一時的に医療費の自己負担額が高くなったり、公費負担医療が自動で反映されなかったりするケースがあるため、注意が必要です。 本記事では、資格確認書で起こりうる支払いト