Googleは、AndroidのQuick Share機能がアップルのAirDropと連携し、iPhone・iPad・Macとの間で簡単にファイル転送ができるようになったと発表しました。この機能はPixel 10シリーズから提供が始まっています。 ↑ありがたい機能だけど…（画像提供／Samuel Angor／Unsplash）。 Quick Shareは、近くにあるAndroidデバイスやWindows PC、Chromebookとの間で、写真・動画・URLなどのデータを高速かつ手軽に共有できる機能です