¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿µ½Å¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÃËÀ­¤Ë¡Ö²¶¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦--¡£¤½¤ó¤Ê¡È¹¥°Õ¤ò±£¤¹½÷À­¡É¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¬Á°¿Ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¡ÖÅÁ¤ï¤êÊý¡×¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃúÇ«¤¹¤®¤ëÂÐ±þ¤¬¡È¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¡É¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ëµ÷Î¥´¶¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤äÂÖÅÙ¤¬ÃúÇ«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·ÃËÀ­¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃú