¡Ö²¶¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¡Ä¡£¹¥°Õ¤ò±£¤¹½÷À¤¬¥Ï¥Þ¤ë¡ÈÍî¤È¤··ê¡É
¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¿µ½Å¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÃËÀ¤Ë¡Ö²¶¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦--¡£
¤½¤ó¤Ê¡È¹¥°Õ¤ò±£¤¹½÷À¡É¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¤¬Á°¿Ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¡ÖÅÁ¤ï¤êÊý¡×¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃúÇ«¤¹¤®¤ëÂÐ±þ¤¬¡È¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¡É¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë
µ÷Î¥´¶¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤äÂÖÅÙ¤¬ÃúÇ«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¤·¤«¤·ÃËÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃúÇ«¤µ¤Ï¡ÈÊÉ¤Î¹â¤µ¡É¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÎ»²ò¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î°ì¸À¤Ç¤â¡¢³¨Ê¸»ú¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¤À¤±¤Ç²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤ÎÎéµ·¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÌ®¤Ê¤·¤ÎÂÖÅÙ¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë«¤á¤Ê¤¤¡¦Æ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡á¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡È·Ú¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Éµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ë«¤á¤¿¤ê¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤¬¤Á¡£
¤Ç¤âÃËÀ¤Ï¡¢º³ºÙ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢²¶¤Ë¶½Ì£¤¢¤ë¡©¡×¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î°ì¸À¡Ö¤½¤ì¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÉÕ¤±Â¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃÃæ¤Î¡ÈËÉ¸æÈ¿±þ¡É¤¬µ÷Î¥¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦
¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤°ÂÁ´¤ÊÏÃÂê¤À¤±¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Ï¡ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡¢¼å¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¾å¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Îø¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¹¥°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤À¤±¡£
¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±ËÜ¿´¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¸í²ò¤Ï¤Û¤É¤±¡¢µ÷Î¥¤Ï¼«Á³¤È½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
🌼¤¼¤Ã¤Æ¡¼¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤¬¡Ö¶ì¼ê¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§