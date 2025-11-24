短い秋を感じる間もなく、急に真冬の寒さが訪れる今年。重ね着が増えて動きづらくなったり、ゴワつきや裾ズレに悩んだり…冬のインナー問題にストレスを感じていませんか？そんな声に応えるように、KEYUCAから新発売されたのが「H保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖」。薄手なのにしっかり発熱し、さらに保湿機能まで備えた優秀インナーです♡家事や育児、通勤など忙しい毎日を快適に支えてくれます